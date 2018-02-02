На программу «Водообеспечение на селе» Татарстан потратил более 5,1 млрд рублей

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Динара Сиразеева). За 8 лет на реализацию программы «Водообеспечение на селе» Татарстан потратил более 5,1 млрд рублей.

Программа водоснабжения на селе в Татарстане стартовала в 2010 году. На выделенные деньги строят или реконструируют водопроводную сеть, водонапорные башни и артезианские скважины.

В 2017 году финансирование составило свыше 660 млн рублей. Средства пошли на возведение или ремонт 38 водонапорных башен, 44 артезианских скважин и более 250 км водопроводной сети.

Финансирование программы по улучшению водоснабжения для жителей РТ в 2018 году составит 650 млн рублей. На эти деньги планируется построить либо реконструировать 231 км водопроводной сети, 39 водонапорных башен и 36 артезианских скважин.