В Нацмузее Татарстана вспомнили главного редактора «Книги памяти»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Национальном музее Татарстана открылась выставка, посвященная жизни и трудам главного редактора «Книги памяти» Татарстана Анатолия Иванова. Три года назад доктор исторических наук ушел из жизни, поэтому 80-летие его близкие впервые собрались отметить без него.

Вечер «Память сердца» прошел в воспоминаниях, которыми щедро делились коллеги и друзья Анатолия Александровича. Небольшая экспозиция, состоящая из многочисленных книг, личных фотографий из семейного архива, была пополнена вещами Иванова. Их преподнесла в дар Нацмузею РТ вдова историка Вера Николаевна Иванова.

«У него над столом висел макет большой перьевой ручки, на которой был написан девиз: “Ни дня без строчки”. Для Анатолия это были не просто слова. Он действительно так жил. Постоянно деятельный, в движении, он мог делать практически все: и в быту по хозяйству, и в литературном труде. Он был прекрасным мужем и отцом», – вспомнила Вера Иванова. Она рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» о семейных традициях. Когда дети были маленькими, в семье образовался свой ансамбль: Анатолий Александрович играл на аккордеоне, кто-то на домре или балалайке, кто-то на гитаре.

«Я бы назвала его Махатма, что в переводе означает “Великая душа”, настолько он всегда был великодушный, отзывчивый и всегда спокойный. Нам очень его не хватает», – призналась вдова писателя.

На вечере часто звучало слово «спокойный». Именно так характеризовали своего друга и соратника член-корреспондент Российской академии военно-исторических наук Игорь Мильмухаметов, академик Индус Тагиров, руководитель регионального отделения Российской академии военно-исторических наук Светлана Никонова и многие другие.

Анатолий Иванов в 1990 году возглавил редакцию «Книги памяти», 25 лет он вел большую поисковую, организационную и публицистическую работу по увековечиванию памяти павших. При нем было издано 28 томов «Книги памяти», посвященных участникам Великой Отечественной войны, 25 томов, посвященных восстановлению имен жертв сталинских репрессий. 31 том книги «Они вернулись с Победой» и другие.

