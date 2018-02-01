МИД РФ упрекнул Пентагон в желании разжечь русофобию

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Шум вокруг сопровождения российским истребителем американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря является стремлением разжечь русофобские настроения в СМИ и обвинить Россию в агрессивных действиях. Так в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали ситуацию с перехватом самолета США российским Су-27.

«Со своей стороны обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнеров поднять шум вокруг в общем-то ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях», — говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили, что подобная практика «вряд ли совместима с желанием решать возникающие проблемы цивилизованным способом».

Кроме того, в ведомстве напомнили что с 1972 года между Россией и США действует соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. И российская сторона уже не раз предлагала американским партнерам уточнить положения этого договора, чтобы, в частности, согласовать минимально разрешенные дистанции сближения военных самолетов.

Ранее Минобороны РФ рекомендовало Пентагону прекратить полеты у российских границ. Также в министерство заявили, что действия Су-27, почти 2,5 часа пресекавшего попытки американского самолета-разведчика ВМС США ЕР-3Е ARIES II приблизиться к границе России, следует называть «сопровождением», а не «перехватом». В ответ Пентагон высказал намерение продолжить полеты авиации США у берегов России.