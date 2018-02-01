В столкновении двух грузовиков в Актанышском районе пострадал один из водителей

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Два грузовика столкнулись на трассе в Актанышском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в половине восьмого вечера. Очевидцы сообщили, что на 1146-м километре трассы М7 неподалеку от села Качкиново столкнулись «КАМАЗ» и «МАЗ».

На место выехали пожарные из Аняково, сотрудники ГИБДД и медики.

57-летний водитель «КАМАЗа» получил резаные раны шеи и головы. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в БСМП Набережных Челнов.

Водитель «МАЗа» не пострадал.

Пожарные отключили аккумуляторы поврежденных грузовиков, чтобы они не загорелись.