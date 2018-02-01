Здание Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Здание Министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обстреляли из гранатомета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного командования.
Инцидент произошел сегодня около 19 часов. Сейчас уточняется информация по пострадавшим и масштабам разрушений, уточнил представитель оперкомандования.
Стрельба по зданию велась из ручного противотанкового гранатомета.
В Минобороны ДНР атаку на свое здание квалифицировали как теракт.