Экс-губернатор Кировской области приговорен к восьми годам строгого режима

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве. Судья также назначила Белых штраф в размере 48 млн рублей и запретила занимать государственные должности в течение трех лет. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании Белых оправдали по одному эпизоду взяточничества.

Ранее прокурор попросил отправить экс-губернатора в колонию строгого режима на 10 лет, а также оштрафовать на 100 млн рублей в доход государства.