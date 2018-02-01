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Политика, Происшествия

Экс-губернатор Кировской области приговорен к восьми годам строгого режима

1 февраля 2018, 21:35

Прокурор просил отправить Никиту Белых в колонию строгого режима на 10 лет, однако экс-политика оправдали по одному эпизоду взяточничества.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве. Судья также назначила Белых штраф в размере 48 млн рублей и запретила занимать государственные должности в течение трех лет. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании Белых оправдали по одному эпизоду взяточничества.

Ранее прокурор попросил отправить экс-губернатора в колонию строгого режима на 10 лет, а также оштрафовать на 100 млн рублей в доход государства. 


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