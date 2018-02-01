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Общество

Telegram снова стал доступен в App Store

1 февраля 2018, 20:52

«Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центрально-европейскому времени (2.00 мск)», — написал Дуров.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Приложение Telegram снова появилось в списке доступных для пользователей интернет-магазина App Store, сообщил основатаель мессенджера Павел Дуров в своем микроблоге в Twitter.

«Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центрально-европейскому времени (2.00 мск)», — написал Дуров.

Ранее стало известно, что Telegram не отображается в списке доступных для скачивания в интернет-магазине.

Павел Дуров объяснил исчезновение приложения из App Store тем, что Apple обнаружила неприемлемый контент, доступный пользователям Telegram.


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