Перед открытием Шаляпинского фестиваля Стаценко признался в тяжести шапки Набукко

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Казани премьерой оперы «Набукко» открылся XXXVI оперный фестиваль им. Ф. Шаляпина. Над постановкой трудилась поистине интернациональная команда: артисты и театральные деятели из США, Италии, Германии, Беларуси.

Главную роль в постановке исполнил Борис Стаценко — лауреат международных конкурсов, который с 2007 года преподает в консерватории Дюсселльдорфа.

«К роли Набукко отношусь с большим уважением и пиететом, ее трудно спеть. У Верди простых партий и ролей вообще не бывает, даже самые маленькие – сложные», – признался перед премьерой артист. Он также отметил, что исполняет роль ассирийского царя Навуходоносора, которого кратко называют Набукко, уже 24 года. Стаценко при этом уверен, что «шапка Набукко» не тяжелее роли Риголетто.

В Казани партию ассирийского царя Стаценко уже приходилось петь: в 2003 году в татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля оперу «Набукко» поставили впервые. Теперь, спустя 15 лет, новое прочтение произведение гениального итальянского композитора предложил американский оперный режиссер Ефим Майзель.

«Если вы ждете эпатажа, его не будет. За ним нужно ехать в Германию, где вполне вероятно увидеть, например, голого Набукко. Здесь зрителя ждет классическая постановка, правда, и сюрпризы будут тоже», – сказал Борис Стаценко.