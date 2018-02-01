Минфин США объяснил наличие засекреченной части «кремлевского доклада»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Минфин США объяснил, что часть «кремлевского доклада» является засекреченной, чтобы не допустить оглашения чувствительной информации и избежать вероятного вывода активов физических и юридических лиц, упомянутых в документе, пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg.

«Министерство включило в доклад засекреченное приложение, чтобы избежать потенциального вывода активов упомянутых в нем физлиц и юрлиц, а также избежать обнародования чувствительной информации», — цитирует Bloomberg помощника американского министра финансов по связям с общественностью Тони Сэйега.

Незасекреченная часть доклада составлялась на основе открытых источников — правительственных документов и веб-сайтов, признал помощник министра.

Этой частью документа ведомство четко дало понять, что «нацелено на противодействие дестабилизирующей активности России», отметил Сэйег.

В так называемый кремлевский доклад, который составил Иинфин США, вошли 210 российских бизнесменов, чиновников и глав госкомпаний.