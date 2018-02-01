Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Путин пообещал рассмотреть возможность снижения цен на бензин

1 февраля 2018, 20:14

На сегодняшний день цены на бензин зависят от цен на нефть, а также связаны с уровнем акцизов, отметил глава государства.
Цены на бензин и дизтопливо в Казани за неделю не изменились
ФАС предлагает снизить цены на бензин еще на 1-2 рубля
Нефтяные компании России отказываются сотрудничать с ФАС
Расход бензина можно снизить, выбрав экономичный стиль вождения
В ЕАО проверят законность роста цен на ГСМ

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин пообещал, что обсудит с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым возможность снижения цен на бензин в России, сообщает РИА Новости. 

«Конечно, хотелось бы, чтобы пробило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства», — сказал Путин в ходе беседы с одним из работников «Ростсельмаша».

На сегодняшний день цены на бензин зависят от цен на нефть, а также связаны с уровнем акцизов, отметил глава государства.

В настоящее время Владимир Путин находится в Ростове-на-Дону с рабочим визитом.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter