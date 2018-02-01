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Путин пошутил о новой профессии после выборов

1 февраля 2018, 20:06

Президент России посетил цех сборки тракторов и сел на место оператора комбайна.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин посетил завод «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, где ему продемонстрировали новую технику — комбайны и тракторы, пишет «Российская газета». 

На предприятии его сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин и гендиректор завода Валерий Мальцев.

Президент посетил цех сборки тракторов и сел на место оператора комбайна. 

«Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером», — пошутил Путин, который идет на выборы главы государства как самовыдвиженец.


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