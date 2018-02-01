Путин пошутил о новой профессии после выборов

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин посетил завод «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, где ему продемонстрировали новую технику — комбайны и тракторы, пишет «Российская газета».
На предприятии его сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин и гендиректор завода Валерий Мальцев.
Президент посетил цех сборки тракторов и сел на место оператора комбайна.
«Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером», — пошутил Путин, который идет на выборы главы государства как самовыдвиженец.