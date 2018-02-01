Путин призвал без эйфории относиться к решению CAS по российским спортсменам

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин призвал без эйфории относиться к решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), отменившему аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает РИА Новости.

Важно относиться с уважением не только «к решению суда», которое не может не радовать и «подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов являются чистыми спортсменами», считает Путин.

«Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно», — сказал Президент.

Необходимо с уважением относиться «к тем организациям, которые соответствующие решения принимали раньше, имея в виду, что, во-первых, мы рады за тех спортсменов, которых CAS поддержал, но не всех 100 процентов оправдали», заметил глава государства.