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В Челнах пройдут зимние гонки по картингу на Кубок «КАМАЗ-Мастера»

1 февраля 2018, 22:51

Соревнования пройдут в два этапа: с 10 по 11 февраля и с 24 по 25 февраля.
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В Набережных Челнах пройдет открытый зимний чемпионат по картингу на призы команды «КАМАЗ-Мастер»

(Набережные Челны, 1 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах пройдут зимние гонки по картингу на Кубок команды «КАМАЗ-Мастер».

Соревнования пройдут в два этапа: с 10 по 11 февраля и с 24 по 25 февраля. Торжественное открытие соревнований состоится 10 февраля в 9:30 на картодроме «КАМАЗ-Карт» (ул. 40 лет Победы, 50, напротив парка «Гренада»).

Зрителей ожидают заезды молодых звезд картинга в возрастной категории от 6 до 19 лет, а также заезды пилотов команды «КАМАЗ-Мастер» в самом захватывающем зимнем классе «Ротакс-Макс».
 


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