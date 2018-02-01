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Наука и образование

В Мензелинком районе выбрали самого лучшего среди классных руководителей

1 февраля 2018, 23:22

В конкурсе «Визитка» педагоги представили методические материалы и рассказали о собственном опыте классного руководства.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Мензелинском районе наградили победителей муниципального этапа конкурса профмастерства «Лучший работник образования сферы воспитания и дополнительного образования детей» в номинации «Лучший классный руководитель года», пишет газета «Мензеля».

В нем приняли участие 16 педагогов района со стажем классного руководителя от трех лет. Конкурс проходил в два этапа. В конкурсе «Визитка» педагоги представили методические материалы и рассказали о собственном опыте классного руководства. Во второй тур прошли шесть педагогов.

Во втором этапе учителям предстояло показать открытое занятие по одному из направлений: гражданско-патриотическое воспитание, трудовое, экологическое и информационно-медийное воспитание.

По итогам конкурса первое место заняла классный руководитель гимназии Ольга Викулова, на втором месте оказалась классный руководитель школы № 2 Гульназ Мифтахова, на третьем – классный руководитель школы № 1 Светлана Федотова. Классные руководители Николаевской и Новомазинской школ Марина Марамытова и Альфира Янова стали лауреатами.


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