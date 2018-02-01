В Мензелинком районе выбрали самого лучшего среди классных руководителей

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Мензелинском районе наградили победителей муниципального этапа конкурса профмастерства «Лучший работник образования сферы воспитания и дополнительного образования детей» в номинации «Лучший классный руководитель года», пишет газета «Мензеля».



В нем приняли участие 16 педагогов района со стажем классного руководителя от трех лет. Конкурс проходил в два этапа. В конкурсе «Визитка» педагоги представили методические материалы и рассказали о собственном опыте классного руководства. Во второй тур прошли шесть педагогов.



Во втором этапе учителям предстояло показать открытое занятие по одному из направлений: гражданско-патриотическое воспитание, трудовое, экологическое и информационно-медийное воспитание.



По итогам конкурса первое место заняла классный руководитель гимназии Ольга Викулова, на втором месте оказалась классный руководитель школы № 2 Гульназ Мифтахова, на третьем – классный руководитель школы № 1 Светлана Федотова. Классные руководители Николаевской и Новомазинской школ Марина Марамытова и Альфира Янова стали лауреатами.