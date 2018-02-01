Ренат Ибрагимов дал большой концерт в Кремле

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Кремле состоялся юбилейный концерт народного артиста РСФСР и Татарстана Рената Ибрагимова «По морю жизни», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Юбиляр исполнил композиции на русском, татарском, английском, итальянском, испанском языках. Прозвучали советские, российские и мировые хиты: «Королева красоты», «В краю магнолий», «Листья желтые», Besame Mucho, «Старый клен», «Темная ночь», «Ария Мистера Икс» из оперетты «Принцесса цирка» и многие другие.
С Ренатом Ибрагимовым выступили Роза Рымбаева, Дина Гарипова, Анатолий Ярмоленко. В концерте также приняли участие Марат Башаров, Маргарита Позоян, Ержан Нургалиев, арт-группа «Тенора 21 века», детский музыкальный театр «Домисолька», Государственный камерный хор Республики Татарстан, другие артисты и коллективы.
Среди гостей на концерте присутствовали Полномочный представитель РТ в Росии Равиль Ахметшин, продюсер Бари Алибасов, кардиохирург Ренат Акчурин и другие.
В фойе Кремля работала выставка «На корабле судьбы». В экспозиции были представлены архивные фотографии юбиляра разных лет, образы в шоу «Точь-в-точь», рукописи песен.
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