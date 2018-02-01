Более сорока процентов татарстанцев довольны нынешним местом работы

(Набережные Челны, 1 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Своим нынешним местом работы довольны 41 процент татарстанцев, сообщает пресс-служба исследований HeadHunter.

По данным исследования, вместе с возрастом растет и уровень специалистов, удовлетворенных своей трудовой деятельностью. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет доля довольных составила 35 процентов, среди респондентов старше 45 лет аналогичная доля составила уже 51 процент.

Более всего сотрудники довольны работой в профессиональной области «Информационные технологии, Интернет, телеком» (54 процента).

На втором месте находятся топ-менеджеры (52 процента), на третьем – «Управление персоналом, тренинги» (50 процентов).

