В Казани прораб монтажной фирмы обвиняется в гибели сварщика

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане 39-летний прораб ООО «Казанское Монтажное Управление» обвиняется по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, 23 октября прошлого года на объекте «Казанский Зооботанический Сад» мужчина отправил 42-летнего сварщика перетаскивать профлисты на крышу вольера с животными. В процессе работ сварщик поскользнулся и упал с семиметровой высоты на бетон и скончался через несколько часов в больнице.

В процессе расследования было установлено, что прораб не проверил, есть ли у рабочего защита, не провел инструктаж и более того, поручил ему работу, не относящуюся к его должностным обязанностям.

Свою причастность мужчина не признал. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.