РФП увеличил выплаты пострадавшим вкладчикам ТФБ и Интехбанка до 500 тыс. рублей

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки запустил второй этап помощи пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка, сообщает пресс-служба РФП.

Фонд увеличил максимальный размер поддержки для юридических лиц с 300 до 500 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках второго этапа РФП окажет поддержку льготным категориям граждан — инвалидам 1-й или 2-й группы, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла периода ВОВ, Героям СССР, Героям России, родителям ребенка-инвалида или родителям инвалида с детства 1-й или 2-й группы.

Всего в РФП поступило более 2,5 тыс. заявлений, более 700 заявлений от физических лиц и свыше 1,8 тыс. заявлений от юрлиц.