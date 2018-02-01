Татарстанский охотничий клуб «Северный» облагородил территорию площадью 46 га

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Татарстанский охотничий клуб «Северный» облагородил заброшенную территорию площадью 46 га после предписания Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил помощник прокурора Н. Садриев.

Участок находится в границах Балтасинского и Арского районов РТ.

В июле 2017 года выяснилось, что клуб не выполнял свои обязательства и не вел биотехнические мероприятия. В частности, здесь никто не позаботился об установке устройств для кормления диких птиц, порхалищ для полевой дичи, было мало солонцов для зайцев, галечников, отсутствовали информационные аншлаги, а в штате числилось недостаточно егерей.

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура обязала руководство клуба устранить все недочеты, виновных привлекли к административной ответственности.

После этого охотничий клуб «Северный» сделал все, что требовалось: установил более 350 объектов охотничьей инфраструктуры, укомплектовал штат егерей.