Все новости Татарстан Россия

Сельское хозяйство

Поволжский агрофорум соберет в Казани гостей из России, Беларуси и Германии

1 февраля 2018, 20:32

Участники форума представят сельхозтехнику, химические средства защиты растений, удобрения, семена сельхозкультур и другое.
Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией Поволжского агропромышленного форума
Участниками Поволжского агропромышленного форума в Казани стали 250 компаний мира
На Поволжском агропромышленном форуме откроется выставка сельхозтехники
В Казани обсудят вопросы повышения инвестиционной привлекательности АПК
В Казани пройдет Поволжский агропромышленный форум

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Казани с 14 по 16 февраля пройдет Поволжский агропромышленный форум. В этом году в нем примут участие представители более 200 предприятий из 30 регионов России, а также Беларуси и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Форум объединит 21-ю международную специализированную выставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 18-ю специализированную выставку «ВолгаПродЭкспо».

Участники представят сельскохозяйственную технику, химические средства защиты растений, удобрения, семена сельхозкультур, ветеринарные препараты, корма и добавки, оборудование для переработки, упаковки и сортировки сельхозпродукции и многое другое.

Во время работы форума будет организована деловая программа. В частности, пройдут круглые столы, семинары и мастер-классы по вопросам развития земледелия, животноводства, механизации агропромышленного комплекса Татарстана.  


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter