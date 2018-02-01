Поволжский агрофорум соберет в Казани гостей из России, Беларуси и Германии

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Казани с 14 по 16 февраля пройдет Поволжский агропромышленный форум. В этом году в нем примут участие представители более 200 предприятий из 30 регионов России, а также Беларуси и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Форум объединит 21-ю международную специализированную выставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 18-ю специализированную выставку «ВолгаПродЭкспо».

Участники представят сельскохозяйственную технику, химические средства защиты растений, удобрения, семена сельхозкультур, ветеринарные препараты, корма и добавки, оборудование для переработки, упаковки и сортировки сельхозпродукции и многое другое.

Во время работы форума будет организована деловая программа. В частности, пройдут круглые столы, семинары и мастер-классы по вопросам развития земледелия, животноводства, механизации агропромышленного комплекса Татарстана.