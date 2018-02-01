«Рубин» в контрольном матче проиграл норвежскому «Тромсе»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Рубин» в контрольном матче уступил норвежскому «Тромсе» со счетом 0:1, единственный мяч забил Вук Слободан.

Для «Рубина» это был третий контрольный матч на сборах – подопечные Курбана Бердыева сыграли вничью с ташкентским «Локомотивом» (0:0) и победили «Богемианс» (1:0).

В матче против «Тромсе» казанцы имели голевые моменты, дважды попадали в штангу, но забить так и не смогли.

Норвежцы на 81-й минуте провели голевую атаку: Слободан в чужой вратарской принял подачу с фланга и вторым касанием точно пробил под опорную ногу вратарю. В оставшееся время «рубиновые» не смогли создать серьезных моментов – финальный свисток зафиксировал победу «Тромсе» со счетом 1:0.

