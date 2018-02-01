Скончался известный тележурналист Виктор Любовцев

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Известный советский тележурналист Виктор Любовцев скончался на 85-м году жизни, сообщает канал «Культура».

О смерти журналиста сообщили его близкие.

Виктор Любовцев окончил филологический факультет МГУ и сразу начал работать в журналистике. Карьера началась на Всесоюзном радио. В середине 1960-х политический обозреватель стал главой корреспондентского пункта в Польше.

Затем, в 1970-х Любовцев пришел в программу «Время». Сначала он был обычным корреспондентом, но уже через четыре года стал главным редактором программы и проработал на этом посту почти семь лет.



Виктор Любовцев является обладателем множества наград, среди них – Государственная премия СССР и орден Дружбы. В свободное время он писал книги, снял 19 документальных фильмов, объездил весь мир.



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