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Спорт

«Зеленый фитнес» вернулся в Казань

1 февраля 2018, 19:10

Первые тренировки пройдут 2 и 4 февраля.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Проект «Зеленый фитнес» вернулся в Казань и будет радовать еженедельными бесплатными тренировками жителей столицы РТ на утепленной террасе напротив главного входа в ТЦ «Мега».

Как сообщила пресс-служба АНО «Корпорация активной молодежи», занятия будут проводиться в течение двух месяцев, они будут включать танцевальные и релакс-направления. А самых активных спортсменов по итогам рейтинга на сайте наградят подарками.

Первые тренировки пройдут 2 и 4 февраля, на них нужно зарегистрироваться заранее.


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