(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Проект «Зеленый фитнес» вернулся в Казань и будет радовать еженедельными бесплатными тренировками жителей столицы РТ на утепленной террасе напротив главного входа в ТЦ «Мега».

Как сообщила пресс-служба АНО «Корпорация активной молодежи», занятия будут проводиться в течение двух месяцев, они будут включать танцевальные и релакс-направления. А самых активных спортсменов по итогам рейтинга на сайте наградят подарками.

Первые тренировки пройдут 2 и 4 февраля, на них нужно зарегистрироваться заранее.