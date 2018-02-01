Более 7 тыс. татарстанцев старшего поколения обучились компьютерной грамотности

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в прошлом году более 7 тыс. граждан «третьего возраста» прошли обучение компьютерной грамотности по федеральному партийному проекту «Старшее поколение». Об этом сообщила журналистам на заседании Политсовета татарстанского отделения партии «Единая Россия» председатель Правления «Союза пенсионеров России» по РТ, советник управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Любовь Мишина.

Мероприятия, которые проводились по федеральному проекту, были направлены на вовлечение старшего поколения в активную социально-экономическую и культурно-просветительскую деятельности, рассказала спикер.

«Прежде всего мы организовали обучение граждан пожилого возраста по всей республике компьютерной грамотности. Обучили более 7 тыс. человек, в том числе многие из них освоили работу с планшетами. Это тоже механизм, способствующий активному долголетию», – отметила Мишина.

Также представители старшего поколения вовлекались в занятия физкультурой и спортом. «В республике хорошая спортивная база. Мы проводили шахматные турниры, спартакиаду для пенсионеров, 1 ноября впервые провели республиканские соревнования по плаванию», – заявила председатель Правления «Союза пенсионеров России» по РТ.

Кроме того, пенсионеры приняли участие в культурно-просветительских программах. «Сюда входят клубы по интересам, проведение экскурсий. Тем более исторических объектов для посещения очень много. 175 экскурсий в районах проведено для пожилых людей, более 4 тыс. человек были вовлечены», – заметила Мишина.

Все эти направления очень востребованы среди граждан пожилого возраста, подчеркнула она. Спикер заверила, что эта работа будет продолжена в текущем году.

«Основное внимание будет уделено и развитию новых форм социального обслуживания, например, такому направлению, как приемные семьи для граждан пожилого возраста. Мы будем обучать компьютерной грамотности и развивать эту деятельность, поскольку перечень государственных услуг в электронном виде очень разнообразен и расширяется», – резюмировала она.

Вчера, 31 января, на заседании Политсовета татарстанского отделения партии «Единая Россия» были утверждены для реализации в этом году в республике 13 федеральных и шесть региональных проектов.