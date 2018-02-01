В марте лестница у Ленинского сада в Казани получит статус объекта наследия

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Ориентировочно в марте этого года лестница у Ленинского садика в Казани будет внесена в перечень объектов культурного наследия Республики Татарстан. Об этом ИА «Татар-иформ» сообщила заместитель министра культуры РТ Светлана Персова.

В настоящее время, как уточнила собеседница, проходит процедура оформления и согласования документов для присвоения этого статуса объекту архитектуры раннего советского периода.





«Сейчас (на сайте Правительства РТ – прим. Т-и ) идет общественное обсуждение, где все желающие могут оставлять отзывы. Как только обсуждение закончится, приказ будет подписан и направлен в Минюст РТ. В течение месяца юристы будут изучать и корректировать документ, затем он будет вынесен на окончательное решение. Думаю, где-то в марте лестница получит статус объекта культурного наследия Татарстана», – сказала Светлана Персова.

Она также отметила, что ранее намеченное на конец ноября окончание реставрационных работ (главный архитектор проекта, сотрудник Татарского специального научно-реставрационного управления Рания Раимова — прим. Т-и) на лестнице было перенесено из-за невозможности выполнить некоторые из них в зимний период. Реставрация, причем полностью в первозданном виде со всеми декоративными элементами по задумке проекта 1924 года архитектора Гаврилова, будет закончена, как предположила Персова также предстоящей весной.

«Этот объект относится к раннему советскому периоду, от которого крайне мало что сохранилось. А это невероятно интересный период становления советской архитектуры, период авангарда, который повлиял не только на нашу страну, но и на развитие архитектурной мысли всего мира, поэтому каждый такой кусочек мы стараемся сохранить. Лестница была построена в 1924 году и изначально была частью памятника Владимиру Ленину, который стоял на постаменте верхней площадки сада. Кстати, это был один из первых памятников в стране после смерти Ленина. Так лестница соединяла нижнюю и верхнюю террасу Ленинского сада, который до этого носил другое название – Николаевский сквер. Принято решение демонтировать памятник Ленину и перенести его в другое место, так как на противоположной стороне площадки появился новый памятник — Ульянов студенту. Лестница пришла в забвение, и ее со временем демонтировали, – пояснила замминистра культуры РТ.

Она подчеркнула, что в то же время архитектура объекта очень проста, а судьба достаточно тяжелая. В 80-х она была полностью разобрана, так как пришла в упадок, и восстановлена в 1987 году, однако декоративные элементы при этом сохранились далеко не полностью.

«До начала реставрации (в сентября 2017 года – прим. Т-и) ее техническое состояние было аварийным. Сейчас лестницу реставрируют и приводят в соответствующий исходному проекту Гаврилова вид. В том числе будут восстановлены те элементы, которые не воссоздали в 80-е годы. Теперь же эта лестница приобретет тот первозданный вид, который задумывал архитектор. Это изображение звезд, эмблема-штурвал НОТ ( Научной организации труда), балясины – все надписи и декоративные элементы, в том числе слова «Ленин» и «Маркс» (а также лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – прим. Т-и)», – сообщила Светлана Персова.

При этом она подчеркнула, что памятник Ленину на прежнее место возвращен не будет. Скульптура, в точности повторявшая физические характеристики вождя находится с момента «свержения» в доме-музее Ленина.

«Мы наконец пришли к тому, что понимаем ценность этого необыкновенного периода, революционного в истории страны и культуры, чрезвычайно важного. Самое важное – что мы теперь ремонтируем объекты, а не просто стираем их с лица земли, потому что они ветхие и хочется их заменить чем-то другим. Осознание этой ценности очень важно», – акцентировала заместитель министра культуры Татарстана.

Праобразом проекта лестницы 1924 года стал павильон Заусайлова, который был установлен напротив места ее строительства по южной границе Державинского сада во время Научно-промышленной выставки 1890 года. Этот павильон долго не разбирали после самой выставки.