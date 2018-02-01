Бадминтонисты из Казани победили в чемпионате Российского студенческого союза

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Бадминтонисты из Казани победили в чемпионате Российского студенческого спортивного союза. Об этом сообщает Федерация бадминтона РТ.
Лучших выявляли среди студентов 11 вузов. В итоге выиграла команда Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, которая оказалась сильнее студентов Нижегородского государственного университета им. Н. Лобачевского.
«Бронза» досталась представителям Уральского федерального университета им. Б. Ельцина и Гжельского государственного университета.