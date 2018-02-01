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Спорт

Бадминтонисты из Казани победили в чемпионате Российского студенческого союза

1 февраля 2018, 18:50

Лучших выявляли среди студентов 11 вузов.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Бадминтонисты из Казани победили в чемпионате Российского студенческого спортивного союза. Об этом сообщает Федерация бадминтона РТ.

Лучших выявляли среди студентов 11 вузов. В итоге выиграла команда Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, которая оказалась сильнее студентов Нижегородского государственного университета им. Н. Лобачевского.

«Бронза» досталась представителям Уральского федерального университета им. Б. Ельцина и Гжельского государственного университета.


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