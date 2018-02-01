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Новым генконсулом Казахстана в Казани стал Еркин Тукумов

1 февраля 2018, 18:04

Дипломат ранее занимал должность заведующего Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан.
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Первый генконсул Казахстана в Казани Асхат Нускабай завершает свою деятельность в Татарстане

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Новым генконсулом Казахстана в Казани стал Еркин Тукумов. В Генконсульстве Казахстана ИА  «Татар-информ» сообщили, что дипломат еще не прибыл в Татарстан.

До назначения на должность генконсула Еркин Тукумов 8 лет занимал должность заведующего Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан. До этого был директором Департамента Центральной Азии МИД Республики Казахстан.

Первый генконсул Казахстана в Казани Асхат Нускабай, проработавший в Казани с 2012 года, завершил свою деятельность в связи с истечением положенного срока в прошлом году.


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