В Татарстане водителя и пассажира разбитой легковушки спасали 13 пожарных частей

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). На территории ПСЧ №21 в поселке Карабаш прошел первый этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Между собой соревновались 13 команд по четыре человека, представлявших практически весь юго-восток Татарстана.

Данное мероприятие проводится для отработки навыков по оказанию помощи людям, попавшим в аварию, а также для повышения уровня профподготовки пожарных.

В первой части соревнований у сотрудников МЧС проверяли теоретические знания, а в практической части оценивались навыки участников команд.

По легенде, из-за наезда авто на препятствие в машине оказались зажаты и травмированы водитель и пассажир. Пожарные извлекали пострадавших из автомобиля при помощи гидравлического инструмента.

Лучшие результате показали сотрудники ПСЧ №77 – неоднократные чемпионы соревнований. Команда ПСЧ №27 заняла второе место, а хозяева спортивной площадки заняли третье.

Теперь пожарным ПСЧ №77 предстоит отстоять честь отряда на республиканских соревнованиях.