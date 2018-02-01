Татарский театр оперы и балета покажет оперетту «Летучая мышь»

(1 февраля, Казань, «Татар-информ», Алина Габдулина). Режиссер из Санкт-Петербурга Анастасия Удалова готовит очередную премьеру оперетты «Летучая мышь», которая состоится в этом году в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Постановка Удаловой — это уже пятая трактовка «Летучей мыши» Штрауса в истории театра. Всего будут показано два спектакля.

Администрация театра пока не разглашает информацию об актерском составе и о датах проведения спектаклей. В пресс-службе театра отметили, что к Шаляпинскому фестивалю спектакль никакого отношения не имеет.

Режиссер подтвердила информацию о готовящихся спектаклях, но подробностей разглашать не стала.

Из бюджета республики на постановку выделено 74,5 тыс. рублей.

Впервые «Летучую мышь» показали на сцене театра им. Джалиля осенью 2016 года. Тогда главные роли играли: Айзенштайн — Александр Трофимов (Мариинский театр), Олег Корж (Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии), Артур Исламов (ТАГТОиБ им.М.Джалиля); Розалинда — Катажина Мацкевич (Польша), Анна Новикова (Московский государственный академический театр «Московская оперетта») и другие. Спектакль высоко оценил «банановый король», театральный деятель Владимир Кехман.