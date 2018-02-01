Настоятель Благовещенского собора открыл выставку иконописцев в Казанском Кремле

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В Национальной художественной галерее «Хазине» открылась выставка «Крестный путь», приуроченная к столетию Октябрьской революции 1917 года. В трех залах галереи расположилось свыше 150 произведений изобразительного искусства различных направлений: от традиционных икон, миниатюр и мозаик до работ неакадемической иконописной живописи — графики и даже фото-арта. Многообразие экспозиции и по-настоящему широкая география авторов (страны СНГ, Грузия и Финляндия) наглядно демонстрирует возрождение религиозного искусства, как и самого православия после «тяжких» для церкви времен Советов.

Одним из первых гостей выставки стал настоятель Благовещенского собора Казанского Кремля отец Константин. Появившись в зале галереи в окружении нескольких священнослужителей, он передал гостям приветствие Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, отметив, что иконописные работы еще ни разу не выставлялись с таким размахом в светском музее.

«У каждого человека своя судьба, свой крест, однако каждый из нас может и должен выбирать свой путь. Поскольку Господь сотворил человека свободным в своем волеизъявлении, выборе добра или зла, выборе того, быть ли человеку с Богом или без него. Сто лет назад наш народ выбрал путь построения общества без Бога, чем это закончилось для нашей страны, мы с вами прекрасно знаем», — обратился к пришедшим отец Константин.

«Однако спустя сто лет, в наше время, наш народ так и не сделал выводов из того, что произошло. Об этом можно судить по духовно-нравственному состоянию общества, в котором мы с вами живем. Главными ценностями стали не вера в Бога, кротость, милосердие, послушание, любовь, воздержание, а какие-то иные принципы и идеалы. Эта выставка обращает наш взор к первому крестоносцу, совершившему крестный путь на Голгофу — господу нашему, Иисусу Христу, — подчеркнул священнослужитель. — Чем кончился крестный путь Иисуса Христа, мы с вами знаем, а вот чем закончится крестный путь каждого из вас, зависит только от того выбора, который мы с вами сделаем».

«Крестный путь» является международным выставочным проектом Творческого союза художников России, рассчитанным на два года. Казанская выставка стала точкой отсчета в череде путешествий экспозиции по различным регионам нашей страны. Здесь экспонаты пробудут до 25 февраля, после чего отправятся в Тюмень, Тобольск, Курган, Новосибирск, Горно-Алтайск и Барнаул.

«Название проекта связано с человеческими судьбами. Каждый, не важно, верит он или нет, несет по жизни свой крест. Одни люди ломаются под его гнетом, другие доносят его с честью. Когда трагические события 1917 года перевернули сложившиеся устои, историю, идеологию, судьбы, ломая и круша все на своем пути, устоять в этом круговороте мог не каждый. Кто был никем — тот стал всем, а новый мир так и не был построен. Люди со своей идеологией уходили в подполье. Закрытые церкви продолжали служение Богу, собирая паству, и люди хранили веру в себе, неся их по жизни и передавая другим. Никакая идеология не могла заменить собой святая святых. В память об этих трагических событиях был организован данный проект, который пройдет по всей России Крестным ходом», — рассказал руководитель проекта «Крестный путь» Николай Чибисов.

Если религиозные деятели более склонны рассматривать иконопись как ремесло, то деятели искусств считают ее именно искусством, пусть и несколько ограниченным рамками той или иной школы. В последние годы появляется особенно много направлений изобразительного искусства, близких к религиозной живописи. По мнению директора Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Розалии Нургалеевой, выставка обозначает новые позитивные тенденции в русской культуре православного искусства и дает возможность огромному количеству зрителей увидеть в ней новые направления развития.