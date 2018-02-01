Nintendo снимет фильм о герое видеоигр Супер Марио

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Японская компания Nintendo совместно с Illumination Entertainment планирует снять фильм о культовом герое видеоигр Супер Марио, сообщает РИА Новости.

Продюсером выступит директор Illumination Entertainment Кристофер Меледандри («Ледниковый период», «Гадкий Я») и директор Nintendo — Сигэру Миямото, который является создателем серий о Марио.

За прокат анимационной ленты будет отвечать Universal Pictures. Разработка и финансирование проекта будет осуществляться за счет Nintendo при поддержке Universal Pictures.

В 2016 году Премьер-министр Японии Синдзо Абэ использовал образ Супер Марио на закрытии летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Он появился из трубы в характерной красно-синей одежде.