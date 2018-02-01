В соцсетях обсуждают фото с застрявшим в сугробе в центре Казани автобусом

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В социальных сетях активно обсуждают фото, где в центре Казани пассажиры выталкивают автобус маршрута № 89 из сугроба. Фото сделано Кристиной Ивановой, одной из пассажирок забуксовавшего в снегу транспорта.

Инцидент произошел примерно в 11 часов перед Ленинской дамбой, сообщила автор фото. «В районе Батурина автобус резко затормозил. То ли водителя повело, то ли он не заметил этот большой сугроб на обочине, в итоге он в него врезался», — заявила она.

По словам очевидца, пассажиров немного тряхнуло, но никто не пострадал. После неудачной попытки водителя автобуса сдвинуться с места толкать автобус вышли сами пассажиры.

«Все вышли, и потом часть из пассажиров, около 15 мужчин, стали его толкать. Водитель начал сдавать назад, вперед он не мог, потому что впереди был сугроб и он в нем завяз. И вот минут 5 — 7 потолкали, он тронулся, дал назад, объехал этот сугроб и поехал дальше по своему маршруту», — рассказала Кристина Иванова.

Свою помощь предложил кто-то из пассажиров, потому что автобус сильно завяз и без помощи пассажиров он бы там так и стоял, добавила она.