Академик Телишев: Татарстан сыграл весомую роль в разгроме немцев под Сталинградом

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В канун 75-летия со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом доцент КФУ, академик Академии Военно-исторических наук (АВИН) Валерий Телишев дал эксклюзивное интервью информагентству «Татар-информ», где рассказал о вкладе Татарстана в победу в одном из ключевых сражений ВОВ.

«В период Сталинградской битвы, исходя из данных “Книги Памяти” 22 тыс. наших земляков сложили свои головы в степях Сталинградской области. А за город Сталинград погибли 811 татарстанцев».

Практически всю свою жизнь Валерий Телишев посвятил изучению истории. Период Великой Отечественной войны и роль Татарстана и татарстанцев в его работе занимают важное место.

«Говорить о том, что план “Барбаросса” в период битвы под Москвой был окончательно разрушен – неверно. Задача, которая ставилась перед немецко-фашистскими войсками — взятие выхода к Волге, Кавказу, к нефти», — заявил историк.

После взятия фашистами Воронежа на юге России сложилась сложная ситуация. Части группы «Б» немецко-фашистских войск двинулись в прорыв. Они были многочисленны, лучше вооружены и оснащены, но были остановлены на излучине Дона.

«Оборонительная операция длилась 125 дней, а наступательная – 75 дней. Вот эти 200 суток шли непрерывные бои. Четыре оборонительных рубежа построили рабочие и жители Сталинграда, что позволило сдерживать врага», — сообщил Телишев.

«В большой излучине Дона оказалась 62-я армия, к которой срочно подтягивалась 63-я, 64-я. В состав 62-й армии срочно перебрасываются 147-я Кукморская стрелковая дивизия второго формирования. Это 14,5 тыс. человек», — сказал историк, уточнив, что в подразделение вошли бойцы со всего Поволжья, но костяк составили именно татарстанцы.

Сотни километров по воде на баржах, 400 – пешим маршем. Уже 16 июля – за сутки до официального начала Сталинградской битвы дивизия вступила в бой. Она не отошла, даже когда на следующий рубеж обороны отступили соседние части. Выйти из окружения смогли только 165 человек. 4 тыс. бойцов были представлены к наградам, 27 – к званию Героя Советского Союза. Большинство – посмертно.

«17 февраля из Казани убывает 120-стрелковая дивизия, которая формировалась на базе 18-саперной бригады. Она прибыла сначала под Горький, а потом – под Сталинград». Принимала участие во взятии города. Позже она была переименована в 69-ю гвардейскую дивизию, — сообщил Телишев.

51-я отдельная Нурлатская бригада успешно воевала еще под Москвой. К началу Сталинградской битвы, пройдя переформирование, она стала 119-дивизией, в составе которой продолжали воевать 3 тыс. 560 татарстанцев.

В Татарстане же была сформирована 91-я танковая бригада, возглавленная будущим маршалом Советского Союза Якубовским. Именно эти танкисты брали населенный пункт Советск-Калач, в котором 23 ноября 1942 года замкнулось кольцо вокруг германской группировки в 330 тыс. человек.

Более 10 тыс. бомбардировщиков «Пе-2» было выпущено на казанском заводе в годы войны. Труженики Татарии собрали деньги и оплатили 102 самолета, переданных 202-й бомбардировочной дивизии, также отличившейся в боях за Сталинград, а в конце войны – и за Берлин.

В знаменитом доме Павлова, где советские бойцы держали оборону 58 дней, сражались и двое татарстанцев – бронебойщик Рамазанов и боец Шкуратов. Ужас на врага наводили снайперы. Казанский рабочий Анатолий Чехов уничтожил 265 солдат противника.

В депо Юдино были построены два бронепоезда «Красная Татария» и «Чапаев», которые успешно действовали и под Москвой, и под Сталинградом. Зеленодольский завод поставлял бронекатера. Артеллиристы, зенитчики и зенитчицы, кавалеристы – более 700 тыс. татарстанцев ушли на фронт и многие сражались под Сталинградом.

Татарстан был еще и одной из крупнейших госпитальных баз ВОВ. Только в Казани было 78 госпиталей: «Здесь были развернуты специнституты: челюстно-лицевая травматология, хирургия конечностей. 334 тыс. раненых воинов сюда привезли», — сообщил Телишев. 270 тыс. стараниями врачей вернулись в строй. Тысячи военфельдшеров и медсестер из Татарстана входили в состав воинских частей и подразделений.

То, какие ожесточенные кипели под Сталинградом бои, наглядно иллюстрирует исследование, проведенное уже позже – в мирное время: на каждый квадратный метр этой земли приходится до двух и более тыс. осколков бомб, гранат и снарядов.

Участие республики в судьбе Сталинграда не прекратилось и после того, как враг был разбит. Татарстан одним из первых откликнулся на призыв помочь в восстановлении превращенного в руины города.

«Только Казань взяла шефство над Дзержинским и еще двумя районами. Начался сбор теплых вещей, животных, зерна. Люди помогали, хотя самим было непросто. Посылали специалистов для восстановления города. Собрали 3,5 млн рублей и целый лесопильный завод», — рассказал историк.

«Огромна заслуга всех жителей Татарстана, которые, перенося нужду, голод, трудности, вносили свой вклад в достижение победы», — уверен Валерий Телишев. Население всей огромной страны тогда жило по принципу единения, деля на всех и горечи потерь, и радости побед.

Юбилейная дата одного из ключевых сражений Второй Мировой войны, отмечается завтра — 2 февраля. В этот день Госархив РТ откроет выставку документальных свидетельств активного участия республики в Сталинградской битве и Великой Отечественной войне в целом.

3 февраля по всей стране пройдут патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце», #Россиявмоемсердце. В Казанском Парке Победы он начнется в 11 часов. А 4 февраля празднование переместится в Казанский Кремль.