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Организатора большой свалки в Татарстане нашли по бухгалтерским документам

1 февраля 2018, 20:22

В Лениногорском районе республики экологи обнаружили свалку площадью 136 кв. м.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Найти организатора большой несанкционированной свалки в Лениногорском районе Татарстана помогли выброшенные бухгалтерские документы. Хозяин мусора привлечен к ответственности, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На несанкционированной свалке площадью 136 кв. м экологи обнаружили строительные отходы, лом черных металлов, деревянные изделия, макулатуру и бухгалтерские документы. Изучив последние, инспекторы без труда определили нарушителя. Отходы выбросила одна из организаций района.

«Нарушитель экологического порядка привлечен к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований). Ему выдано представление об устранении нарушения», — сообщает пресс-служба ведомства.


 


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