Организатора большой свалки в Татарстане нашли по бухгалтерским документам

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Найти организатора большой несанкционированной свалки в Лениногорском районе Татарстана помогли выброшенные бухгалтерские документы. Хозяин мусора привлечен к ответственности, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
На несанкционированной свалке площадью 136 кв. м экологи обнаружили строительные отходы, лом черных металлов, деревянные изделия, макулатуру и бухгалтерские документы. Изучив последние, инспекторы без труда определили нарушителя. Отходы выбросила одна из организаций района.
«Нарушитель экологического порядка привлечен к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований). Ему выдано представление об устранении нарушения», — сообщает пресс-служба ведомства.