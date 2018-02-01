Новым директором Мамадышского спиртзавода стал Рамиль Фаттахов

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Директором Мамадышского спиртзавода стал Рамиль Фаттахов, сообщает пресс-служба АО «Татспиртпром».
Нового директора коллективу завода представил гендиректор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов в рамках визита заместителя Премьер-министра РТ Василя Шайхразиева.
Прежний глава филиала АО «Татспиртпром» Николай Захаров остается на заводе в качестве советника, отметил Ирек Миннахметов.
Василь Шайхразиев вручил Николаю Захарову и Рамилю Фаттахову медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Кроме того, слесарю-ремонтнику Мамадышского спиртзавода Фоату Ибрагимову была объявлена благодарность Президента РТ за многолетний добросовестный труд в области пищевой промышленности.