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Экономика и финансы

Новым директором Мамадышского спиртзавода стал Рамиль Фаттахов

1 февраля 2018, 17:34

Прежний глава филиала АО «Татспиртпром» Николай Захаров будет помогать на заводе в качестве советника.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Директором Мамадышского спиртзавода стал Рамиль Фаттахов, сообщает пресс-служба АО «Татспиртпром».

Нового директора коллективу завода представил гендиректор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов в рамках визита заместителя Премьер-министра РТ Василя Шайхразиева.

Прежний глава филиала АО «Татспиртпром» Николай Захаров остается на заводе в качестве советника, отметил Ирек Миннахметов.

Василь Шайхразиев вручил Николаю Захарову и Рамилю Фаттахову медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Кроме того, слесарю-ремонтнику Мамадышского спиртзавода Фоату Ибрагимову была объявлена благодарность Президента РТ за многолетний добросовестный труд в области пищевой промышленности.

 


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