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Хоккеист «Ак Барса» Ткачев покинул расположение сборной России

1 февраля 2018, 17:18

Место запасного в российской команде вместо Ткачева займет игрок московского ЦСКА Максим Шалунов.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев покинул расположение олимпийской сборной России, вместо него запасным заявлен игрок ЦСКА Максим Шалунов. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Тренерский штаб российской команды принял решение о замене по итогам контрольной игры резервного состава сборной против команды Белоруссии. Именно Шалунов отправится на сбор в Корею вместе с основным составом сборной России.

Матч резервной российской команды против белорусов закончился победой россиян со счетом 3:0. Ни Ткачев, ни Шалунов очков за результативность в игре не набрали.
 


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