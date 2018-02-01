Сухоруков из «Брата» отправил Майкова в монастырь за мнение о «Бригаде»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Исполнитель роли брата Данилы Багрова в фильме «Брат» и «Брат-2», народный артист России Виктор Сухоруков призвал отправить Павла Майкова в монастырь за негативное мнение о сериале «Бригада». Своим мнением он поделился с Business FM.

Ранее Павел Майков назвал сериал вредным для общества, так как он провоцирует преступность среди подростков. Однако Сухоруков убежден, что огромное количество людей, совершивших преступления, не видели этот сериал.

По мнению Сухорукова, Майков стал популярным благодаря этому сериалу, а сейчас называет его преступлением против России. «Тогда отправьте его в монастырь. Пусть там послужит Богу, послужит небу, послужит духу, а не занимается … [ерундой], извините», — подытожил актер.

Сухоруков также не понимает, с какой целью обсуждается эта давнишняя многолетняя история с сериалом. «Меня угнетает мысль, зачем на ровном, пустом месте, на старом пеньке затевают якобы современные, актуальные разговоры. Бредятина», — подчеркнул артист.

Ранее Алексей Панин, сыгравший одну из главных ролей в «Жмурках» Алексея Балабанова, заявил, что в словах Павла Майкова о сериале «Бригада» есть доля правды.