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Духовная жизнь

Международный день хиджаба отметят в Чистопольском районе РТ

1 февраля 2018, 17:28

Мусульманки поделятся историями о том, кто и как пришел в ислам и надел платок.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Сегодня отмечается Всемирный день хиджаба – праздник, набирающий популярность во многих странах мира. Отметить его решили и в Чистопольском районе Татарстана, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В мечети «Иман» г. Чистополя по этому поводу организуют мероприятие, в рамках которого планируется чтение Корана, проведение интересных викторин, а также познавательные проповеди. Мусульманки поделятся опытом, историями о том, кто и как пришел в ислам и надел платок.

Хиджаб — это не просто платок, это одежда, полностью соответствующая нормам шариата, необтягивающая, длинная, невызывающая.
 


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