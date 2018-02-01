Международный день хиджаба отметят в Чистопольском районе РТ

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Сегодня отмечается Всемирный день хиджаба – праздник, набирающий популярность во многих странах мира. Отметить его решили и в Чистопольском районе Татарстана, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В мечети «Иман» г. Чистополя по этому поводу организуют мероприятие, в рамках которого планируется чтение Корана, проведение интересных викторин, а также познавательные проповеди. Мусульманки поделятся опытом, историями о том, кто и как пришел в ислам и надел платок.

Хиджаб — это не просто платок, это одежда, полностью соответствующая нормам шариата, необтягивающая, длинная, невызывающая.

