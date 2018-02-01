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В Татарстане построят новые очистные сооружения

1 февраля 2018, 19:40

Отсутствие очистных сооружений в Бугульминском районе привело к загрязнению воды и почвы.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В этом году в поселке Подгорный Бугульминского района Татарстана появятся новые очистные сооружения, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Соглашение о строительстве объектов подписали Министерство экологии и природных ресурсов РТ и администрация Бугульминского района Татарстана.

Отсутствие очистных сооружений в населенном пункте стало причиной сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности в октябре 2017 года. Нарушение природоохранного законодательства зафиксировали экологи. Площадь загрязненного участка составила 1200 кв. м.

Экологи отобрали на месте пробы сточной воды и почвы. Результаты лабораторных исследований показали, что в почве превышено содержание аммония в 29 раз. Материалы дела были направлены в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

Прокуратура направила иск в Бугульминский городской суд, который обязал владельца данной территории организовать отведение сточных вод должным способом.


 


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