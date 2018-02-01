В Татарстане построят новые очистные сооружения

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В этом году в поселке Подгорный Бугульминского района Татарстана появятся новые очистные сооружения, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Соглашение о строительстве объектов подписали Министерство экологии и природных ресурсов РТ и администрация Бугульминского района Татарстана.
Отсутствие очистных сооружений в населенном пункте стало причиной сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности в октябре 2017 года. Нарушение природоохранного законодательства зафиксировали экологи. Площадь загрязненного участка составила 1200 кв. м.
Экологи отобрали на месте пробы сточной воды и почвы. Результаты лабораторных исследований показали, что в почве превышено содержание аммония в 29 раз. Материалы дела были направлены в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.
Прокуратура направила иск в Бугульминский городской суд, который обязал владельца данной территории организовать отведение сточных вод должным способом.