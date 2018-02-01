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Политика

Западные СМИ сообщили о встрече глав разведок России и США

1 февраля 2018, 19:26

Главы ФСБ и СВР обсудили противодействие терроризму с директором Центрального разведывательного управления Майком Помпео.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Вашингтоне встретились главы разведок США и России, пишут «Известия» со ссылкой на Washigton Post.

В столицу США прибыли начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников

Главы ФСБ и СВР встречались с директором Центрального разведывательного управления Майком Помпео и обсудили меры противодействия терроризму.

У некоторых американских чиновников этот визит вызвал обеспокоенность. Россия может воспринять это как признак готовности администрации Президента США Дональда Трампа забыть о вмешательстве России в президентские выборы в США, пишет издание.


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