Западные СМИ сообщили о встрече глав разведок России и США

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Вашингтоне встретились главы разведок США и России, пишут «Известия» со ссылкой на Washigton Post.
В столицу США прибыли начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников
Главы ФСБ и СВР встречались с директором Центрального разведывательного управления Майком Помпео и обсудили меры противодействия терроризму.
У некоторых американских чиновников этот визит вызвал обеспокоенность. Россия может воспринять это как признак готовности администрации Президента США Дональда Трампа забыть о вмешательстве России в президентские выборы в США, пишет издание.