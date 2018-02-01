И.о. генконсула Ирана накануне национального праздника посетил ИА «Татар-информ»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Исполняющий обязанности генконсула Ирана в Казани Алибеман Эгбали Зарч посетил ИА «Татар-информ». Дипломат встретился с гендиректором СМИ Шамилем Садыковым и дал интервью корреспонденту информагентства.

Примечательно, что встреча состоялась в день годовщины возвращения имама Хомейни из Парижа в Иран и накануне дня победы Исламской революции, отметил Алибеман Эгбали Зарч. С сегодняшнего дня до 11 февраля в Иране проходят празднования — Дахе-е фаджр (десять дней — прим. ред.).

Отношения России и Ирана сегодня переживают исключительный период, считает и.о. генконсула. «За последние 4 — 5 веков у нас не было настолько прекрасных отношений, какие мы имеем сейчас», — сказал он.

Большую роль в развитии российско-иранских связей играют средства массовой информации, считает дипломат. Алибеман Эгбали Зарч поблагодарил гендиректора ИА «Татар-информ» за сотрудничество и информационную поддержку Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани.

«Безусловно, можно сказать, что основные факторы, которые касаются товарооборота, двустороннего сотрудничества между Ираном и Россией, пока еще до конца не изучены. Если говорить бизнес-языком, то некоего бренда ирано-российских отношений пока еще не создано. В этой связи именно ваша роль очень важна», — сказал дипломат.

У читателей ИА «Татар-информ» большой интерес вызывают новости, информация о дружественном Иране, о российско-иранских отношениях, подчеркнул Шамиль Садыков.

«Каждый ваш визит в наше агентство — это долгожданное событие. Мы свидетели того, что под вашим руководством очень успешно идет процесс сближения и строительства дружественных отношений между двумя республиками», — отметил он.