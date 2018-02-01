КФУ станет первым российским вузом-партнером образовательных центров Перу

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет станет первым российским вузом-партнером ведущих научно-образовательных центров Перу. В ходе визита делегации Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ в Перу достигнуты договоренности о подписании соглашения о сотрудничестве с Главным национальным университетом Сан-Маркос и меморандума о взаимопонимании с Университетом Сесар Вальехо. Об этом сообщает пресс-служба Казанского университета.

Представители Университета Сесар Вальехо выразили признательность за проявленный сотрудниками Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ интерес к латиноамериканской культуре и истории. В ходе встречи были определены перспективные направления развития взаимодействия двух вузов, что стало первым шагом к подготовке меморандума о взаимопонимании между КФУ и Университетом Сесар Вальехо.

Основные переговоры с руководством университета должны пройти до конца текущей недели. Документ планируется подписать в ближайшее время.

Широкие перспективы для развития взаимодействия открываются перед КФУ и в отношении Главного национального университета Сан-Маркоса – старейшего государственного университета во всей Латинской Америке.

Сотрудничество будет вестись в таких областях, как международные отношения, история, археология и всемирное культурное наследие. Запланировано развитие академической мобильности среди преподавателей и студентов.

Главный национальный университет Сан-Маркос — государственный университет в городе Лима, Перу, старейший во всей Америке. Основан он был в 1551 году и считается одним из самых престижных и уважаемых высших учебных заведений Перу и ведущим научно-исследовательским центром страны. В университете функционируют 20 факультетов и 58 кафедр, осуществляющих подготовку студентов и аспирантов.

Университет Сесар Вальехо — молодой и динамично развивающийся университет, расположен в Лиме и окрестностях. Имеет 11 кампусов, 8 факультетов, около 50 тысяч студентов. Назван в честь известного перуанского поэта Сесара Вальехо. Открыт в 1991 году.

