Жители Татарстана стали активнее пользоваться мобильным Интернетом

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Tele2 отмечает значительный рост пользовательской активности по итогам 2017 года. Объем потребляемого интернет-трафика в сети оператора на территории Республики Татарстан увеличился более чем в два раза.

По статистике, на сегодняшний день каждый второй абонент Tele2 в регионе пользуется мобильным Интернетом. В цифровом выражении этот показатель вырос на 10 процентных пунктов по сравнению началом года и составил 52 процента.

Кроме того, зафиксирован существенный рост интернет-трафика в расчете на одного пользователя. В среднем абонент Tele2 в Татарстане, имеющий устройство с поддержкой мобильного Интернета, стал пользоваться этой услугой вдвое активнее по сравнению с началом 2017 года, а общий объем интернет-трафика, скачанного в сети Tele2, увеличился в 2,3 раза.

Наиболее востребованным среди абонентов Татарстана по-прежнему остается 3G-интернет. Сеть третьего поколения пропускает объем трафика в 2,8 раза больший, чем четвертого. Тем не менее, эксперты наблюдают заметный рост активности пользователей в сети 4G: за последние три месяца 4G-трафик в регионе увеличился более чем в два раза. Наиболее активные пользователи услуги связи четвертого поколения проживают в столице региона – Казани. На втором месте – абоненты из Набережных Челнов. Также сеть четвертого поколения востребована у клиентов компании из Зеленодольского, Альметьевского и Нижнекамского районов республики.

«С момента запуска сети четвертого поколения в Татарстане в августе 2017 года мы фиксируем стабильный рост проникновения этой технологии среди наших абонентов. Сегодня уже четверть клиентов Tele2 в республике имеют гаджеты, которые позволяют обмениваться данными в 4G-сети, и эта цифра постоянно растет. Сеть скоростного мобильного Интернета Tele2 покрывает территорию, где проживает 85 процентов населения республики, преимуществами LTE-сети могут пользоваться 70 процентов жителей региона и практически на 100 процентов покрыта Казань», – отметил директор казанского филиала Tele2 Марат Кабанов.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.