BMW прекратила выпуск седана M550i из-за несоответствия экостандартам

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Компания BMW остановила выпуск седана M550i из-за несоответствия экостандартам, сообщает «Коммерсанъ» со ссылкой на BMW Blog.
Новый экостандарт WLTP, который с сентября 2018 года заменит действующие нормы, потребовал от немецкого автопроизводителя доработать двигатель и установить новый фильтр твердых частиц.
BMW дали срок устранить выявленный недостаток до июня текущего года, но компания решила временно приостановить выпуск модели M550i. Проблемой стала нехватка места в подкапотном пространстве седана для установки нового фильтра.