Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

BMW прекратила выпуск седана M550i из-за несоответствия экостандартам

1 февраля 2018, 16:58

Компании дали срок устранить выявленный недостаток до июня 2018 года, но BMW решила временно приостановить выпуск модели.
Около тысячи автомобилистов спасено на дорогах Сербии
По Сочи проехались раритетные болиды
Автомобильная марка "Daewoo" прекращает существование
«КАМАЗ» начал работу во втором полугодии
Автопарк оренбургских милиционеров увеличился на 55 машин

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Компания BMW остановила выпуск седана M550i из-за несоответствия экостандартам, сообщает «Коммерсанъ» со ссылкой на BMW Blog.

Новый экостандарт WLTP, который с сентября 2018 года заменит действующие нормы, потребовал от немецкого автопроизводителя доработать двигатель и установить новый фильтр твердых частиц. 

BMW дали срок устранить выявленный недостаток до июня текущего года, но компания решила временно приостановить выпуск модели M550i. Проблемой стала нехватка места в подкапотном пространстве седана для установки нового фильтра.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter