Казанская УК оштрафована на 100 тыс. рублей за отходы

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Штраф в размере 100 тыс. рублей за захламленную территорию заплатит УК «Жилищник-4». Такое постановление вынес Верховный суд Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
«Разбирательство по поводу ненадлежащего качества работы казанской управляющей компании началось еще в сентябре 2017 года. Тогда в Минэкологии РТ поступила коллективная жалоба от жителей шести многоквартирных домов. В ходе проверки экологи установили, что бытовыми отходами захламлена территория площадью 42 кв. метра», — говорится в сообщении ведомства.
За несоблюдение экологических требований при обращении с отходами компанию привлекли к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. Свою виновность УК «Жилищник-4» решила оспорить в Советском районном суде Казани, а после в Верховном суде РТ.
Суды поддержали решение экологических инспекторов. Штраф должен быть оплачен в установленный срок.