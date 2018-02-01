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Казанская УК оштрафована на 100 тыс. рублей за отходы

1 февраля 2018, 18:46

УК «Жилищник-4» захламила отходами земельный участок в Казани.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Штраф в размере 100 тыс. рублей за захламленную территорию заплатит УК «Жилищник-4». Такое постановление вынес Верховный суд Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Разбирательство по поводу ненадлежащего качества работы казанской управляющей компании началось еще в сентябре 2017 года. Тогда в Минэкологии РТ поступила коллективная жалоба от жителей шести многоквартирных домов. В ходе проверки экологи установили, что бытовыми отходами захламлена территория площадью 42 кв. метра», — говорится в сообщении ведомства.

За несоблюдение экологических требований при обращении с отходами компанию привлекли к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. Свою виновность УК «Жилищник-4» решила оспорить в Советском районном суде Казани, а после в Верховном суде РТ.

Суды поддержали решение экологических инспекторов. Штраф должен быть оплачен в установленный срок.
 


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