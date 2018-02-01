В казанском парке Урицкого открылась пеленальная комната

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 1 февраля, в парке имени Урицкого в Казани начала работу пеленальная комната, сообщает благотворительный фонд «В твою пользу».

Открытие комнаты состоялось в рамках развития благотворительной деятельности в Татарстане.

В помещении созданы благоприятные условия, и есть все необходимое, чтобы родители могли накормить и перепеленать ребенка. Комната открыта для гостей парка каждый день с 10 до 20 часов.

Летом 2016 года представители «В твою пользу» установили в ЦПКиО им. Горького первую такую пеленальную комнату. Помещение пользовалось спросом и давало родителям возможность дольше гулять с новорожденными на свежем воздухе.

Подготовка и обустройство комнаты осуществлялась с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.