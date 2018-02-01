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Под Томском на территории исправительной колонии вспыхнул пожар

1 февраля 2018, 16:51

Пламя охватило хозяйственные постройки на площади 300 квадратных метров.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). На территории исправительной колонии под Томском вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости.

Пламя охватило хозяйственные постройки на площади 300 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал.


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