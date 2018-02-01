Под Томском на территории исправительной колонии вспыхнул пожар

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). На территории исправительной колонии под Томском вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости.
Пламя охватило хозяйственные постройки на площади 300 квадратных метров.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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1 февраля 2018, 16:51
(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). На территории исправительной колонии под Томском вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости.
Пламя охватило хозяйственные постройки на площади 300 квадратных метров.
По предварительным данным, никто не пострадал.