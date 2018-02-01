На едином портале госуслуг можно выбрать удобный для голосования избирательный участок

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок – по месту нахождения избирателя. Впервые этим правом воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года.

18 марта 2018 года, в день выборов Президента Российской Федерации, также можно проголосовать не только по адресу регистрации, но и по месту нахождения. Чтобы реализовать эту возможность, на едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в мобильном приложении «Госуслуги» был внедрен сервис подачи онлайн-заявления о включении в список избирателей любого удобного участка. Услугой можно воспользоваться только один раз – с 31 января до 12 марта 2018 года.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, перейти, кликнув по баннеру на главной странице, либо выбрав в каталоге, на карточку услуги «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», заполнить интерактивную форму и отправить заявление в электронном виде в ЦИК России, после автоматической проверки данных избирателя.

После этого в личном кабинете заявителя станет доступна распечатываемая часть заявления, в которой содержится информация о выбранном участке для голосования. Распечатываемую часть заявления можно взять с собой в день голосования в бумажном формате или сохранить на мобильном устройстве

Если по каким-либо причинам избиратель не может воспользоваться сервисом на едином портале госуслуг, заявление также можно подать лично в пунктах приема заявлений – участковых и территориальных избирательных комиссиях, многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.

Требования к технической реализации процедуры подачи и обработки заявлений были определены Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на основании порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс».

Для услуги «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации» на едином портале госуслуг были введены дополнительные факторы аутентификации пользователя при подаче заявления, а также проверка паспортных данных в информационных системах МВД. Также были разработаны дополнительные средства мониторинга качества прохождения запросов в ЦИК через каналы СМЭВ.

«Реализованная функциональность дает возможность большой группе избирателей: студентам, командировочным, отпускникам и тем, кто просто не имеет регистрации по месту проживания, – воспользоваться своим конституционным правом проголосовать 18 марта на выборах Президента Российской Федерации, – отмечает Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству ПАО “Ростелеком”. – За первые 12 часов работы услуги через единый портал госуслуг было подано в полтора раза больше заявлений, чем за весь период приема заявлений для волеизъявления по экстерриториальному принципу в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года».

АО «РТ Лабс» (www.rtlabs.ru) – дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.

История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Основными проектами компании являются: эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО «Ростелеком».

В «РТ Лабс» работают более порядка 600 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальной профессиональной компетенцией, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.

Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТ Лабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Краснодаре осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе продуктов мониторинга информационных систем.

В структуру «РТ Лабс» входит предприятие «РТК Регионы», субъект малого и среднего бизнеса, а также «РТК Софт Лабс», резидент ОЭЗ «Иннополис» и флагманский центр компетенций группы компаний.

Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности «РТ Лабс» – компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за девять месяцев 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2 процента от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-«, агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».