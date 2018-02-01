Федеральные пособия и социальные выплаты увеличены на 2,5 процента

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). С 1 февраля 2018 года отдельные виды пособий и социальных выплат, финансируемых из федерального бюджета, увеличены на 2,5 процента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Увеличен размер социальных выплат героям Советского Союза, России, Социалистического Труда, Героям Труда России, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний», — говорится в сообщении ведомства.

Будут проиндексированы и социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, госпособия гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с материнством, людям, уволенным в связи с ликвидацией организации.

Единовременное пособие при рождении ребенка составит 16759,09 руб. (распространяется на детей, рожденных с 1 февраля 2018 года). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком на первенца составляет 3142,33 руб., на второго — 6284,65 руб. Единовременное пособие при постановке на учет в женской консультации до 12 недель беременности составит 628,47 руб.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составит 26539,76 руб, а ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 11374,18 руб. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, братьев и (или) сестер полагается 128053 руб.

