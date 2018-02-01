Стивен Кинг планирует приехать в Россию

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Американский писатель, «Король ужасов» может приехать в Москву в 2019 году, сообщает Агентство городских новостей «Москва».



На сегодняшний день известно, что издательство «АСТ» ведет переговоры с писателем. Генеральный директор издательства Павел Гришков рассказал, что параллельно ведутся разговоры с писателем Дэном Брауном. Однако переговоры протекают тяжело, так как планы у авторов распланированы на годы вперед.

«Пока есть договоренность на 2019 год о приезде Стивена Кинга в Москву», – уточнил Гришков.

В 2017 году издательство организовало приезд таких литературных звезд, как Джордж Мартин, Дэн Кинни, Николас Спаркс. Их приезд стал настоящим событием для читателей. Так, на встречу с Мартином пришли более 3 тыс. человек.